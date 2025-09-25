03:35  25 вересня
25 вересня 2025, 06:54

Масована нічна атака на Вінниччину: пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури

25 вересня 2025, 06:54
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У ніч на 25 вересня ворог завдав масованого удару по Вінниччині, внаслідок чого серйозно постраждали об'єкти критичної інфраструктури області

Про це повідомила заступниця начальника Вінницької ОВА Наталія Заболотна, передає RegioNews.

Зазначається, що через обстріл було знеструмлено частину міста та тимчасово зупинено рух потягів. Станом на ранок електропостачання та залізничне сполучення повністю відновлено.

Звернень про пошкодження житлових будинків не надходило, постраждалих серед цивільних немає.

Пожежу, що виникла після атаки, рятувальники ліквідували близько 5:30. До робіт із ліквідації наслідків залучили 76 рятувальників та 24 одиниці техніки.

Усі відповідні служби продовжують працювати на місці.

Нагадаємо, російські окупанти 24 вересня атакували Дніпропетровську область. Внаслідок удару постраждали чотири людини. Усім надали медичну допомогу.

Раніше на Чернігівщині росіяни атакували рятувальників, коли вони гасили пожежу після попереднього обстрілу. Внаслідок атаки травмовані троє рятувальників.

24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
