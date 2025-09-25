Масована нічна атака на Вінниччину: пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У ніч на 25 вересня ворог завдав масованого удару по Вінниччині, внаслідок чого серйозно постраждали об'єкти критичної інфраструктури області

Про це повідомила заступниця начальника Вінницької ОВА Наталія Заболотна, передає RegioNews.

Зазначається, що через обстріл було знеструмлено частину міста та тимчасово зупинено рух потягів. Станом на ранок електропостачання та залізничне сполучення повністю відновлено.

Звернень про пошкодження житлових будинків не надходило, постраждалих серед цивільних немає.

Пожежу, що виникла після атаки, рятувальники ліквідували близько 5:30. До робіт із ліквідації наслідків залучили 76 рятувальників та 24 одиниці техніки.

Усі відповідні служби продовжують працювати на місці.

Нагадаємо, російські окупанти 24 вересня атакували Дніпропетровську область. Внаслідок удару постраждали чотири людини. Усім надали медичну допомогу.

Раніше на Чернігівщині росіяни атакували рятувальників, коли вони гасили пожежу після попереднього обстрілу. Внаслідок атаки травмовані троє рятувальників.