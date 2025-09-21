Фото: ГСЧС

В Черниговской области под вражеским огнем оказались спасатели. Это случилось, когда они тушили пожар

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Черниговской области, передает RegioNews.

Это произошло в Нежинском районе. Спасатели тушили пожары на объекте критической инфраструктуры. Возгорание там произошло из-за российской атаки. Однако во время тушения огня враг нанес повторный удар.

В результате атаки двое пожарных получили травмы. В состоянии средней тяжести их госпитализировали.

Напомним, 17 сентября российские войска ударили по одному из подразделений ГСЧС в городе Нежине. В результате вражеского удара погиб 45-летний спасатель. Еще двое получили травмы.