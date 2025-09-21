В Черниговской области россияне атаковали спасателей
В Черниговской области под вражеским огнем оказались спасатели. Это случилось, когда они тушили пожар
Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Черниговской области, передает RegioNews.
Это произошло в Нежинском районе. Спасатели тушили пожары на объекте критической инфраструктуры. Возгорание там произошло из-за российской атаки. Однако во время тушения огня враг нанес повторный удар.
В результате атаки двое пожарных получили травмы. В состоянии средней тяжести их госпитализировали.
Напомним, 17 сентября российские войска ударили по одному из подразделений ГСЧС в городе Нежине. В результате вражеского удара погиб 45-летний спасатель. Еще двое получили травмы.
В результате вражеской атаки на Киевщине повреждены дома и автомобилиВсе новости »
20 сентября 2025, 11:54Россияне ударили из РСЗО по промышленной зоне в Сумах: есть обесточивание
20 сентября 2025, 11:32Вражеские дроны ударили по Черниговщине: есть погибшая, среди пострадавших – медики
20 сентября 2025, 11:15
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
Смертельное ДТП в Полтавской области: водитель погиб на месте
21 сентября 2025, 10:50В Харькове судили женщину, которая "сливала" россиянам данные об ВСУ
21 сентября 2025, 09:45Вместо гуманитарки – шубы, одежда и медицинское оборудование: на Львовщине остановили грузовик с товарами на 6 млн грн
20 сентября 2025, 19:05На трассе на Одесщине легковушка столкнулась с грузовиком: пострадали четыре человека
20 сентября 2025, 18:29В Николаевской области уничтожили вражеский противотанковый комплекс
20 сентября 2025, 17:58В Киеве женщину осудили за поджог двух авто
20 сентября 2025, 17:20Во Львовской области задержали контрабанду почти 150 iPhone стоимостью более 6 миллионов
20 сентября 2025, 16:52В центре Львова троллейбус насмерть сбил мужчину
20 сентября 2025, 16:22Президент объяснил, почему разрешили выезд мужчинам 18-22 лет
20 сентября 2025, 15:50
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной