24 сентября 2025, 20:35

Более полусотни атак: россияне нанесли удары по Днепропетровщине

24 сентября 2025, 20:35
Читайте також українською мовою
Фото: ОВА
Читайте також
українською мовою

Российские оккупанты 24 сентября атаковали Днепропетровскую область. В результате ударов ранены среди местных жителей

Об этом сообщает глава ОВА, передает RegioNews.

По словам Сергея Лысака, враг обстреливал четыре района. Днем была ракетная атака по Днепру. В результате удара пострадали четыре человека. Всем оказали медицинскую помощь.

По Синельниковщине россияне целили беспилотниками. В Межевской общине в результате вражеской атаки погиб мужчина. Также было громко в Покровской и Николаевской общинах. Повреждена инфраструктура, горела сухая трава.

Никопольщина. Страдали райцентр, Марганецкая, Мировская, Покровская, Красногригорьевская общины: там пятеро местных жителей после атак оккупантов обращались за медицинской помощью. Имеются разрушения на территории предприятия, а также повреждены частные дома, машина и магазин.

Атаковали россияне и Каменский район. Враг направил ракету и беспилотник. Пострадал местный житель.

Напомним, ранее на Черниговщине россияне атаковали спасателей, когда они тушили пожар после предварительного обстрела. В результате атаки трое спасателей пострадали.

обстрелы оккупанты Днепропетровская область
24 сентября 2025
