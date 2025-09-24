Фото: ОВА

Об этом сообщает глава ОВА, передает RegioNews.

По словам Сергея Лысака, враг обстреливал четыре района. Днем была ракетная атака по Днепру. В результате удара пострадали четыре человека. Всем оказали медицинскую помощь.

По Синельниковщине россияне целили беспилотниками. В Межевской общине в результате вражеской атаки погиб мужчина. Также было громко в Покровской и Николаевской общинах. Повреждена инфраструктура, горела сухая трава.

Никопольщина. Страдали райцентр, Марганецкая, Мировская, Покровская, Красногригорьевская общины: там пятеро местных жителей после атак оккупантов обращались за медицинской помощью. Имеются разрушения на территории предприятия, а также повреждены частные дома, машина и магазин.

Атаковали россияне и Каменский район. Враг направил ракету и беспилотник. Пострадал местный житель.

Напомним, ранее на Черниговщине россияне атаковали спасателей, когда они тушили пожар после предварительного обстрела. В результате атаки трое спасателей пострадали.