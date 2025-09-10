13:15  10 вересня
На Полтавщині чоловік забив знайомого до смерті
10:40  10 вересня
На Вінниччині знайшли вбитими двох школярів: поліція затримала підозрюваного
07:20  10 вересня
На Київщині чоловік влаштував стрілянину з балкону
10 вересня 2025, 13:50

Вбивство школярів на Вінниччині: вбивцею виявився вчитель

10 вересня 2025, 13:50
Фото: Офіс генерального прокурора
У прокуратурі повідомили про затримання 23-річного вчителя. Підозрюють, що саме він причетний до вбивства двох своїх учнів

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Трагедія сталась 10 вересня у Шаргороді Жмеринського району Вінницької області. За даними правоохоронців, зловмисник дочекався дітей, які йшли до школи. Тоді він завдав їм колото-різані поранення в область шиї. Діти внаслідок отриманих травм померли під час надання невідкладної медичної допомоги. Чоловік з місця події втік.

Зловмисником виявився 23-річний місцевий житель. За даними правоохоронців, він був вчителем дітей. Зараз готують повідомлення про підозру та клопотання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше на Вінниччині знайшли вбитими двох школярів. Загиблими виявилися учні 10-го та 11-го класу Шаргородської громади. Правоохоронці встановили можливого причетного до смерті підлітків, його затримали.

10 вересня 2025
07 серпня 2025
