Фото: Офіс генерального прокурора

У прокуратурі повідомили про затримання 23-річного вчителя. Підозрюють, що саме він причетний до вбивства двох своїх учнів

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Трагедія сталась 10 вересня у Шаргороді Жмеринського району Вінницької області. За даними правоохоронців, зловмисник дочекався дітей, які йшли до школи. Тоді він завдав їм колото-різані поранення в область шиї. Діти внаслідок отриманих травм померли під час надання невідкладної медичної допомоги. Чоловік з місця події втік.

Зловмисником виявився 23-річний місцевий житель. За даними правоохоронців, він був вчителем дітей. Зараз готують повідомлення про підозру та клопотання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше на Вінниччині знайшли вбитими двох школярів. Загиблими виявилися учні 10-го та 11-го класу Шаргородської громади. Правоохоронці встановили можливого причетного до смерті підлітків, його затримали.