Фото: ГСЧС

В Винницкой области произошел пожар. К сожалению, один человек погиб

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.

Пожар произошел в жилом доме в поселке Кохановка. Пламя охватило крышу на площади 80 квадратных метров. В веранде спасатели обнаружили 77-летнего владельца жилья: к сожалению, мужчина был без признаков жизни. Его 73-летнюю жену госпитализировали.

Специалисты будут выяснять причины пожара. Спасатели призывают людей соблюдать правила безопасности.

