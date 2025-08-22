18:45  22 августа
На Запорожье в результате ударов россиян вспыхнули пожары
17:32  22 августа
В Запорожье мужчина заразился редким заболеванием после укуса комара
15:11  22 августа
Погода в Украине 23 августа: синоптик предупредила о резком перепаде температур и дождях
22 августа 2025, 21:36

В Винницкой области в пожаре погиб человек

22 августа 2025, 21:36
Фото: ГСЧС
В Винницкой области произошел пожар. К сожалению, один человек погиб

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.

Пожар произошел в жилом доме в поселке Кохановка. Пламя охватило крышу на площади 80 квадратных метров. В веранде спасатели обнаружили 77-летнего владельца жилья: к сожалению, мужчина был без признаков жизни. Его 73-летнюю жену госпитализировали.

Специалисты будут выяснять причины пожара. Спасатели призывают людей соблюдать правила безопасности.

Напомним, ранее в Киеве произошел пожар в девятиэтажке на улице Энтузиастов в Днепровском районе. В результате пожара погибли два человека.

22 августа 2025, 18:45
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
