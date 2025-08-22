В Винницкой области в пожаре погиб человек
В Винницкой области произошел пожар. К сожалению, один человек погиб
Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.
Пожар произошел в жилом доме в поселке Кохановка. Пламя охватило крышу на площади 80 квадратных метров. В веранде спасатели обнаружили 77-летнего владельца жилья: к сожалению, мужчина был без признаков жизни. Его 73-летнюю жену госпитализировали.
Специалисты будут выяснять причины пожара. Спасатели призывают людей соблюдать правила безопасности.
Напомним, ранее в Киеве произошел пожар в девятиэтажке на улице Энтузиастов в Днепровском районе. В результате пожара погибли два человека.
22 августа 2025, 20:50
