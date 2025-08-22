Фото: ГСЧС

В Запорожской области из-за российских атак загорелись дома. Также пожар тушили в школе

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

В результате атак 21 августа в Запорожской области вспыхнули пожары в Пологовском и Васильевском районе. В частности, в Орехове спасатели тушили пожары по семи адресам: там горели четыре жилых дома и шесть хозяйственных построек на общей площади 730 квадратных метров.

Кроме того, загорелась сухая трава. Огонь охватил 3,5 гектара.

В селе Приморское Васильевского района работники ГСЧС локализовали возгорание кровли учебного заведения на площади 200 квадратных метров.

Также спасатели гасили пламя на дворе в селе Успеновка. В селе Преображенка горели дворовые постройки площадью 48 квадратных метров и сухая трава на площади 300 квадратных метров. В селе Варваровка горела сухая трава.

Напомним, ранее в Кропивницком загорелся университет. К сожалению, во время тушения пожара обнаружили двух погибших мужчин.