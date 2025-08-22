На Вінниччині в пожежі загинула людина
У Вінницькій області сталась пожежа. На жаль, одна людина загинула
Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.
Пожежа сталась в житловому будинку в селищі Коханівка. Полум'я охопило дах на площі 80 квадратних метрів. У веранді рятувальники знайшли 77-річного власника житла: на жаль, чоловік був без ознак життя. Його 73-річну дружину госпіталізували.
Фахівці будуть з'ясовувати причини пожежі. Рятувальники закликають людей дотримуватися правил безпеки.
Нагадаємо, раніше у Києві сталася пожежа у дев’ятиповерхівці на вулиці Ентузіастів, що у Дніпровському районі. Внаслідок пожежі загинули дві людини.
