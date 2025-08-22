В Мукачево до сих пор тушат пожар на заводе после обстрела РФ

Скриншот с видео

По состоянию на 07:40 22 августа в Мукачево продолжается ликвидация пожара, вызванного российским обстрелом 21 августа

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что для борьбы с огнем и ликвидации последствий привлечены 54 спасателя и 15 единиц техники.

На месте происшествия также работают два пожарных поезда Укрзализныци.

Напомним, по данным главы Закарпатской ОВА Мирослава Билецкого, количество пострадавших от российского удара по заводу американской компании Flex в Мукачево возросло до 23 человек.

Ранее сообщалось, 21 августа Россия нанесла ракетный удар по Мукачево. Враг атаковал дочернее предприятие международной корпорации Flex Ltd., работающее в Украине с 2002 года.

Как известно, в ночь на 21 августа Россия совершила очередную массированную комбинированную атаку на Украину. Враг применил ударные дроны "Шахед", аэробалистические ракеты "Кинжал", а также крылатые ракеты "Калибр". Основным направлением удара этой ночью стали западные регионы. Взрывы были слышны во Львове, Луцке, Ровно, а также на Закарпатье.