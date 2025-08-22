В Кропивницком произошел пожар в многоэтажке: спасатели эвакуировали жителей
В четверг, 21 августа, около 13:00 в Кропивницком в пятиэтажке на улице Марии Примаченко возник пожар
Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
Возгорание произошло на лестничной клетке четвертого этажа – загорелись домашние вещи на площади около 5 кв. метров.
Спасатели эвакуировали жителей дома: автолестницей с балкона четвертого этажа сняли двоих детей, еще троих взрослых вывели по лестнице.
Пожар локализовали в 13:41, а окончательно ликвидировали в 14:55. К тушению привлекались 12 спасателей и 4 единицы техники.
Жертв и пострадавших нет. Причины возгорания выясняют специалисты.
Напомним, вечером 12 августа в Киеве произошел пожар в девятиэтажке на улице Энтузиастов, что в Днепровском районе. В результате пожара погибли два человека.
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
В Минобороны разоблачили схему по хищению 26 млн грн на закупке снаряжения
22 августа 2025, 02:14Беременная 13-летняя девочка: на Закарпатье взяли под стражу парня, который изнасиловал школьницу
22 августа 2025, 01:50В Киеве на Подоле грабитель напал на женщину средь бела дня
22 августа 2025, 01:24Несколько дней бродили в горах: на Львовщине разыскали пропавших подростков
22 августа 2025, 01:05На Сумщине младенец умер из-за безразличия родителей: супругам объявили подозрение
22 августа 2025, 00:27В Киевской области поезд сбил мужчину
22 августа 2025, 00:02Трамп дал две недели на разрешение ситуации в Украине
21 августа 2025, 23:23В центре Киева 22 августа ограничат движение: названа причина
21 августа 2025, 23:11Украинские военные показали, как сейчас выглядит Волчанск
21 августа 2025, 22:49
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу