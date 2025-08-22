Фото: ГСЧС

В четверг, 21 августа, около 13:00 в Кропивницком в пятиэтажке на улице Марии Примаченко возник пожар

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Возгорание произошло на лестничной клетке четвертого этажа – загорелись домашние вещи на площади около 5 кв. метров.

Спасатели эвакуировали жителей дома: автолестницей с балкона четвертого этажа сняли двоих детей, еще троих взрослых вывели по лестнице.

Пожар локализовали в 13:41, а окончательно ликвидировали в 14:55. К тушению привлекались 12 спасателей и 4 единицы техники.

Жертв и пострадавших нет. Причины возгорания выясняют специалисты.

