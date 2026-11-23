Фото: ГСЧС

Пожар произошел в девятиэтажном доме в Хаджибейском районе Одессы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Пожар возник в квартире на седьмом этаже дома по улице Ивана и Юрия Лип. Во время тушения пожара спасатели обнаружили двоих погибших детей – четырехлетнего мальчика и пятилетнюю девочку.

Огнеборцам удалось спасти трех человек, в том числе одного ребенка. Всех пострадавших доставили в больницу в тяжелом состоянии с ожогами тела и отравлением продуктами горения.

К ликвидации пожара привлекались более 20 спасателей и психологов ГСЧС.

Причину возгорания устанавливают.

Напомним, ранее в Киевской области во время пожара в частном доме погибли супруги.