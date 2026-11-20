Фото: НАБУ и САП

НАБУ и САП разоблачили руководителя одного из подразделений Департамента защиты национальной государственности СБУ на разглашении тайны досудебного расследования и получении неправомерной выгоды

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, должностное лицо наладило системную передачу информации с ограниченным доступом заинтересованным лицам в обмен на дорогие подарки и услуги.

Правоохранители установили два эпизода предполагаемой коррупционной деятельности.

Оплаченный отдых в Буковеле за слив информации

Первый эпизод касается расследования НАБУ и САП по завладению нефтью и нефтепродуктами ПАО "Укрнефть".

В конце 2024 года должностное лицо СБУ, по версии следствия, договорилось с доверенным лицом одного из бенефициаров так называемой группы "Приват" передавать информацию о ходе расследования и запланированных следственных действиях.

Полученные сведения могли помогать фигурантам обходить ограничения, связанные с санкциями, арестом активов и розыском.

В обмен на эту информацию доверенное лицо оплатило должностному лицу отдых в отеле Radisson Blu Resort Bukovel стоимостью 160 тысяч гривен. В конце декабря 2024 там отдыхали его жена и дети.

BMW X5 за информацию из закрытых баз

Второй эпизод, по данным следствия, произошел в 2023 году. Тогда должностное лицо СБУ вступило в коррупционный сговор с бывшим директором по бурению АО "Укргаздобыча", которое входит в группу "Нафтогаз".

За вознаграждение служащий согласился передавать ему информацию с ограниченным доступом, в том числе из закрытых государственных баз данных, а также находящиеся в распоряжении операторов и провайдеров телекоммуникаций сведения.

За предоставление этих данных бывший топ-менеджер приобрел для чиновника автомобиль BMW X5. Чтобы скрыть реального пользователя, в июне 2023 машину оформили на подконтрольную взяточнику компанию. В то же время, фактически автомобилем пользовались чиновник СБУ и его жена.

О подозрении сообщили трем лицам:

Чиновнику СБУ – за получение неправомерной выгоды и разглашение данных досудебного расследования.

Доверенному лицу одного из бенефициаров группы "Приват" – за предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.

Бывшему директору по бурению АО "Укргаздобыча" – за предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.

Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают другие возможные эпизоды противоправной деятельности.

Напомним, 4 ноября НАБУ и САП сообщили о разоблачении во время операции "Карфаген" преступной группы, в состав которой входили по меньшей мере 12 человек.

Следствие установило, что участники группы занимались деятельностью колл-центров, продажей наркотиков и изготовлением поддельной иностранной валюты. Вероятно, преступную деятельность прикрывали отдельные стражи порядка из СБУ, Офиса генерального прокурора и Национальной полиции.

В новом эпизоде расследования НАБУ "Карфаген" также фигурирует Егор Буркин (Левченко) по прозвищу "Мексиканец", которого называют главой наркокартеля "Химпром". К концу 2023 года президент Украины Зеленский ввел против него персональные санкции, а сам Левченко уже несколько лет скрывается от правосудия в Латинской Америке.

Впоследствии в СБУ сообщили, что исполняющий обязанности главы ведомства Александр Поклад уволил двух чиновников, фигурирующих в расследовании. Также он предложил Егору Буркину сдаться правоохранителям.

Президент Владимир Зеленский заявил, что министры и чиновники, чьи фамилии фигурируют в разговорах участников дела "Карфаген", по информации правоохранителей и антикоррупционных органов, не причастны к контактам с преступной группировкой.