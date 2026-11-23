Фото: прокуратура

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу прокуратуры.

Около 06:00 российский беспилотник попал в автомобиль Dacia Logan.

В результате атаки ранений и травм получили 61-летний мужчина и две женщины в возрасте 60 и 57 лет.

Напомним, 23 ноября россияне атаковали автомобиль, эвакуировавший гражданских из Краматорска Донецкой области. Погибли два человека, еще двое пострадали.