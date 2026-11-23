В Харьковской области российский FPV-дрон попал в авто: трое раненых
Утром 23 ноября российский FPV-дрон атаковал гражданский автомобиль в селе Русская Лозовая Харьковского района
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу прокуратуры.
Около 06:00 российский беспилотник попал в автомобиль Dacia Logan.
В результате атаки ранений и травм получили 61-летний мужчина и две женщины в возрасте 60 и 57 лет.
Напомним, 23 ноября россияне атаковали автомобиль, эвакуировавший гражданских из Краматорска Донецкой области. Погибли два человека, еще двое пострадали.
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