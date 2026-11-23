В Сумской области российский дрон атаковал автомобиль с продуктами и хлебом
В Краснопольской громаде российский FPV-дрон на оптоволокне атаковал автомобиль, доставлявший местным жителям продукты и хлеб
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
Атака произошла при разгрузке товара вблизи магазина. Из-за близкого расположения автомобиля к зданию была угроза распространения огня.
Спасатели ликвидировали пожар и не допустили опрокидывания пламени на магазин.
Предварительно, в результате атаки никто не пострадал.
Напомним, утром 23 ноября в Запорожье в результате атаки FPV-дрона пострадала женщина.
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