Фото: ГСЧС

В Краснопольской громаде российский FPV-дрон на оптоволокне атаковал автомобиль, доставлявший местным жителям продукты и хлеб

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Атака произошла при разгрузке товара вблизи магазина. Из-за близкого расположения автомобиля к зданию была угроза распространения огня.

Спасатели ликвидировали пожар и не допустили опрокидывания пламени на магазин.

Предварительно, в результате атаки никто не пострадал.

Напомним, утром 23 ноября в Запорожье в результате атаки FPV-дрона пострадала женщина.