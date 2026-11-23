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В Ужгороде во время оказания медицинской помощи 37-летнему мужчине его брат применил физическую силу к работникам скорой помощи

Об этом пишут местные СМИ, передает RegioNews.

Инцидент произошел 22 ноября. Бригада экстренной медицинской помощи прибыла по вызову к мужчине с травмой головы и раной левого уха.

Когда медики готовили пациента к госпитализации, его брат напал на работников скорой и применил к ним физическую силу.

На место происшествия вызвали патрульную полицию. В присутствии правоохранителей пациент отказался от госпитализации.

Обстоятельства инцидента уточняются.

Напомним, в Полтавской области полиция расследует избиение работника "скорой". Бригада медиков прибыла в деревню для оказания помощи женщине. На месте вызова между 67-летним врачом и 54-летним мужчиной пациентки возник конфликт, во время которого местный житель избил медика.