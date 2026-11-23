Фото: ГСЧС

Пока известно об 11 пострадавших в результате российской атаки на Лозовую Харьковской области

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

Ранения получили мужчины в возрасте 20, 60 и 70 лет. Все трое получили нетяжелые травмы и не нуждались в госпитализации.

Еще восьми людям с острой реакцией на стресс медики оказали помощь на месте.

Напомним, российские войска атаковали город Лозовая Харьковской области утром 23 ноября. Ранее сообщалось о семи пострадавших.