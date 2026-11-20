Фото: НАБУ

НАБУ и САП завершили досудебное расследование по делу в отношении военнослужащих, подозреваемых в требовании 4,48 млн гривен от представителей предприятия за беспрепятственное принятие средств радиоэлектронной борьбы для Вооруженных сил Украины

Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины, передает RegioNews .

По данным следствия, в октябре 2025 года общественная организация заключила договор с частным обществом на закупку средств РЭБ общей стоимостью более 22,4 млн. гривен.

Один из офицеров воинской части ВСУ, связанный с процессом принятия оборудования, сначала потребовал от представителей производителя 10% от суммы контракта — 2,24 млн гривен. За эти деньги он обещал обеспечить беспрепятственное принятие оборудования воинской частью.

После того, как представители предприятия отказались платить, офицер привлек к схеме других военнослужащих. Они начали создавать препятствия при принятии средств РЭБ, а сумму неправомерной выгоды увеличили до 20% стоимости договора — 4,48 млн гривен.

В рамках реализации схемы один из военнослужащих, выполнявший роль пособника, получил первую часть взятки - 20 тысяч долларов США.

Впоследствии участники схемы потребовали еще 80 тысяч долларов.

В ходе досудебного расследования о подозрении сообщили еще одному лицу. По версии следствия она предоставляла участникам преступления советы, помогала устранять препятствия во время его совершения и получила часть неправомерной выгоды.

В настоящее время предварительное расследование завершено, материалы дела открыли стороне защиты для ознакомления. После этого обвинительный акт может быть направлен в суд.

Напомним, что в Черкассах правоохранители разоблачили 37-летнюю женщину, которая за 17 тысяч долларов обещала военнообязанным мужчинам помочь избежать мобилизации и уехать за границу. Для этого она предлагала заключить с ней брак, который должен стать основанием для получения отсрочки от призыва.