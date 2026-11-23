21 ноября в общении с журналистами Президент Зеленский озвучил целый ряд кандидатур на должность посла Украины в США

21 ноября в общении с журналистами Президент Зеленский озвучил целый ряд кандидатур на должность посла Украины в США

Фото: Посольство Украины в США

Сейчас эта тема стала крайне актуальной. Уже избран обновленный состав Конгресса США. Нужно немедленно начинать работу с новоизбранными сенаторами и конгрессменами, и с теми, кто возглавит обе палаты Конгресса, ключевые для нас комитеты в обеих палатах. Да и с Белым домом и с Государственным департаментом США нужно возобновлять активную коммуникацию. Мы уже видим, какие существующие и потенциальные проблемы возникают на трамповском направлении.

Есть у меня ощущение, что Зеленский уже определился с тем, кто будет представлять Украину в Вашингтоне. Обратите внимание, какую кандидатуру он назвал первой – Оксана Маркарова, которая была на этой должности с февраля 2021 года по август 2025 года. Несколько дней назад (18 ноября) Зеленский с ней встречался. Возможно, это был разговор о повторном назначении. Среди тем разговора была "поддержка диалога с Соединенными Штатами на разных уровнях".

Все остальные кандидатуры для антуража и демонстрации выбора. Примерно так было в июле этого года, когда Зеленский проводил собеседования с потенциальными кандидатами на должность Премьер-министра Украины, но он уже знал, кого назначит.

Какие преимущества у Маркаровой?

Ей не нужно адаптироваться. Она уже работала послом Украины в США. Хорошо знает все ключевые фигуры в Вашингтоне.

Она живет в США и может уже сейчас начинать работу с новыми конгрессменами и с будущими руководителями обеих палат Конгресса, которых она хорошо знает. И у нее уже есть статус спецпредставителя Президента Украины. Можно начинать работу и не дожидаясь агремана и официального назначения на должность посла.

Критики вспомнят инцидент, который произошел в сентябре 2024 года во время визита президента Зеленского в США. Тогда он посетил завод по производству артиллерийских снарядов в Пенсильвании. Республиканцы восприняли это как поддержку демократов во время избирательной кампании. Под огнем жесткой критики, в частности со стороны спикера Палаты представителей Майка Джонсона, оказалась тогда и Оксана Маркарова. Но сейчас Джонсон уходит с этой должности, и спикером Палаты представителей будет представитель Демократической партии.

Маркарову могут назначить как раз для более активной работы с конгрессменами от Демократической партии. Она работала при администрации Байдена и хорошо знает верхушку Демократической партии. Но принцип двухпартийной поддержки Украины остается актуальным.

Относительно назначения Маркаровой это лишь предположение. Однако Зеленский ей явно симпатизирует. И ему в Вашингтоне нужна стопроцентно своя фигура.

Обращу внимание на еще один интересный сюжет в ответе Зеленского на вопрос о кандидатуре посла Украины в США.

Президент Украины сказал, что решение относительно посла Украины в США примут после финального отчета МИД. И среди потенциальных кандидатов на эту должность он назвал Андрея Сибигу, нынешнего министра иностранных дел. Зеленский сказал, что Сибига также имеет достаточный уровень для такой должности (посла Украины в США – В.Ф.). Конечно, имеет, он же сейчас возглавляет дипломатическое ведомство Украины. Но не раскрыл ли вдруг Зеленский свои дальнейшие кадровые планы?

Не ожидается ли смена министра иностранных дел Украины? Если так, то, возможно, новый глава украинской дипломатии также фигурирует в списке, который озвучил Владимир Зеленский. И этот список не только о кандидатах на должность посла Украины в США. Сделаю прозрачный намек – потенциальный новый глава МИД Украины ранее не был министром (был заместителем), а сейчас работает на высокой должности в Офисе Президента Украины.

Но и это лишь предположение.