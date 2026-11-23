Фото: Запорожская ОВА

23 ноября российские войска нанесли удар по Вознесеновскому району Запорожья. В результате атаки погибли три человека

Об этом сообщил в.и.о. главы Запорожской ОВА Михаил Семикин, передает RegioNews.

Вражеский удар пришелся по зданию частной клиники, которая пока не работает. На третьем этаже возник пожар, который спасателям уже удалось локализовать.

К сожалению, известно о трех погибших.

Информация о других возможных последствиях атаки уточняется.

Напомним, в понедельник, 23 ноября, российские войска атаковали автомобиль, эвакуировавший гражданских из Краматорска Донецкой области. В результате атаки погибли двое местных жителей – мужчина и женщина. Еще два человека, которых эвакуировали, также мужчина и женщина, получили ранения.