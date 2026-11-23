Разрушенные многоэтажки в Орехове. Фото: zprz.city

В прифронтовом Орехове Запорожской области, где до полномасштабной войны проживали 14 тысяч человек, сейчас остаются 115 жителей. Преимущественно это люди старше 60 лет

Об этом рассказал начальник Ореховской ГВА Николай Виниченко в интервью RegioNews.

По его словам, из-за ухудшения ситуации безопасности еще 17 февраля 2026 года была объявлена эвакуация. Всех желающих вывезли коммунальным транспортом, несмотря на постоянную угрозу атак дронов. Решившие остаться написали письменные отказы.

Попасть в город сейчас практически невозможно. Несмотря на это, в Орехове продолжают работать восемь коммунальщиков, которые расчищают дороги после обстрелов и обеспечивают жителей водой.

Электроснабжение в городе отсутствует с 2023 года. Для обогрева люди используют буржуйки, а лекарства и топливо для генератора в город доставляют с помощью дронов.

Напомним, Украина передала США список из 15 населенных пунктов Херсонской и Запорожской областей, откуда предлагают провести гуманитарную эвакуацию по примеру Олешек. На Запорожье определили шесть населенных пунктов.