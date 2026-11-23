Фото: полиция

В Киеве полицейские задержали 41-летнего мужчину, который обокрал женщину после свидания. Пока она спала, он украл ее телефон и дубленку и скрылся из квартиры

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

К правоохранителям обратилась жительница Святошинского района, которая после вечера с новым знакомым обнаружила пропажу личных вещей.

Накануне женщина познакомилась с мужчиной на улице. Он предложил вместе выпить, после чего киевлянка пригласила его к себе домой. Когда хозяйка заснула, гость забрал ее мобильный телефон и кожаную дубленку и ушел из квартиры.

Правоохранители установили личность злоумышленника. Им оказался 41-летний киевлянин, ранее судимый за имущественные преступления. Во время обыска у него изъяли украденные вещи, которые вернут владелице.

Мужчине сообщили о подозрении. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 140 тысяч гривен.

Напомним, ранее в Днепре задержали мужчину, ограбившего женщину. Это произошло после того, как он провожал ее домой.