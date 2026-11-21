Эстония не разочаровывает. Системная поддержка и последовательная проукраинская позиция

Эстония не разочаровывает. Системная поддержка и последовательная проукраинская позиция

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Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах России из-за атак на Киев.

Во время встречи представители эстонского МИД также проинформировали российского дипломата о решении правительства закрыть с 1 декабря все автомобильные пункты пропуска на границе с Россией. Это решение приняли в ответ на враждебную деятельность Кремля.

При этом министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна отметил, что Россия продолжает систематически атаковать украинские города, инфраструктуру и людей.

"Под ударами оказываются энергетическая, экономическая и транспортная инфраструктура, а также больницы, школы, кафе и учреждения культуры. Только за последнюю неделю погибли или получили ранения почти 700 гражданских", – сказал он.