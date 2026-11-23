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В Дубенщине произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех легковых автомобилей. В результате столкновения пострадали два человека, одну из женщин пришлось деблокировать спасателям

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС в Ровенской области, передает RegioNews.

Авария произошла 22 ноября около 21:05 на автодороге М-19 "Доманово – Ковель – Черновцы – Тереблече" вблизи села Детничи Таракановской общины.

На место происшествия прибыли спасатели из Дубна. В одном из истерзанных автомобилей была зажата женщина 1972 года рождения. Посредством специального оборудования ее деблокировали.

Также огнеборцы отключили аккумуляторные батареи поврежденных автомобилей, чтобы предотвратить возможное возгорание.

Всего в ДТП пострадали два человека. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются специалистами и правоохранителями.

Напомним, в Броварском районе Киевской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Погиб 56-летний водитель автомобиля Nissan, съехавший в кювет и столкнувшийся с деревом.