Как Китай победил на саммите, где ничего не решили

Как Китай победил на саммите, где ничего не решили

Фото: из открытых источников

После встречи Трампа, Си и Путина в Шэньчжэне мнения разделились. Одни называют ее историческим успехом, другие провалом, потому что кроме символической декларации о том, что ядерная война – это плохо, никаких решений не приняли. Самое интересное, что правду говорят обе стороны. Просто они измеряют успех разными мерками.

Посмотрите, как этот саммит подают китайские государственные СМИ.

Главное агентство Синьхуа назвало встречу новой отправной точкой для новой модели отношений между великими державами.

Global Times вышла с редакционной статьей о том, что саммит беспрецедентный и творит историю.

И при этом с особой теплотой описала, как Си после переговоров лично проводил Трампа и Путина к их автомобилям.

Отдельно Пекин растиражировал "четыре тезиса" Си о том, как великие страны должны сосуществовать. То есть в центре каждого материала не результат, а сам Си, хозяин, который собрал за одним столом Вашингтон и Москву.

Китайские националисты пошли еще дальше. В соцсетях массово распространяется текст под лозунгом "кто не сидит за столом, тот оказывается в меню".

Его автор убеждает, что Трамп приехал в Шэньчжэнь не по собственной воле, а чтобы признать конец американской гегемонии. Хотя даже на Weibo находятся трезвые голоса, которые напоминают, что Трамп не сможет договориться с Путиным в обход Украины и Европы.

Западные эксперты смотрят совсем иначе. Они пишут, что саммит дал мало конкретного, а совместное заявление обошло главные вопросы, Украину и Иран. Так что для Вашингтона и для нас это действительно большое ничто.

Но для Китая именно так и выглядит победа. Я уже писал, что в китайской дипломатии символ часто весит больше, чем заявление. Пекину не нужны были подписанные соглашения. Ему нужна была картинка, где Си сидит в центре, а лидеры США и России по бокам, и эту картинку он получил. Путин получил фото на равных после лет изоляции. А Трамп получил рукопожатие и теплые прощания возле автомобиля.

Так что вывод прост. Китай выиграл саммит, на котором ничего не решили. И пока Запад подсчитывает конкретные результаты, Пекин подсчитывает символы, и уже в который раз в этой игре оказывается сильнее.