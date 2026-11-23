Фото: Офис Президента

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, передает RegioNews.

Его должны доставить на заседание ВСК 7 декабря. За соответствующее решение проголосовали 8 из 14 членов комиссии.

Как сообщили в ВСК, Федорова трижды должным образом приглашали дать показания, однако он ни разу не явился на заседание.

В частности, 31 августа эксминистр проигнорировал приглашение и не сообщил причины неявки. 4 сентября в Фонде "Восточная Европ", где Федоров на тот момент работал и имел бронирование от мобилизации, заявили, что он находится в заграничной командировке. В то же время, ему предлагали присоединиться к заседанию онлайн, но он этого не сделал.

14 сентября фонд подтвердил получение очередного приглашения. Однако вместо непосредственного участия в комиссию поступило письмо от адвоката Федорова.

В ВСК отмечают, что заграничная командировка при наличии возможности присоединиться дистанционно и несогласие с решениями комиссии не являются уважительными причинами для неявки.

Поэтому, ссылаясь на статью 19 Закона Украины "О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины", комиссия решила обратиться в Национальную полицию для обеспечения принудительного повода.

Заседание, на которое должны доставить Федорова, намечено на 7 декабря в Киеве по адресу: Крещатик, 36, зал заседаний Киевского городского совета.

Напомним, Михаил Федоров возглавлял Министерство обороны Украины с 14 января по 16 июля 2026 года. После увольнения он отказался от других должностей, предложенных президентом Владимиром Зеленским.

В августе 2026 года Федоров согласился на должность советника министра обороны Италии Гвидо Крозетто. Он отметил, что помогать Италии развивать технологии современной войны.

Кроме того, Федоров стал гостевым лектором Украинского католического университета.