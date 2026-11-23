Фото: ГВА

Об этом сообщил начальник Краматорского ГВА Александр Гончаренко, передает RegioNews.

В результате атаки погибли двое местных жителей – мужчина и женщина. Еще два человека, которых эвакуировали, также мужчина и женщина, получили ранения. Пока им оказывают необходимую медпомощь.

Отмечается, что автомобиль имел четкую маркировку, указывающую на его использование для эвакуации гражданского населения. Несмотря на это транспорт попал под российский удар.

Напомним, количество пострадавших в результате утренней российской атаки на Лозовую Харьковской области увеличилось до семи человек.