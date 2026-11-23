Россияне атаковали эвакуационный автомобиль в Краматорске: есть погибшие и раненые
В понедельник, 23 ноября, российские войска атаковали автомобиль, эвакуировавший гражданских из Краматорска Донецкой области
Об этом сообщил начальник Краматорского ГВА Александр Гончаренко, передает RegioNews.
В результате атаки погибли двое местных жителей – мужчина и женщина. Еще два человека, которых эвакуировали, также мужчина и женщина, получили ранения. Пока им оказывают необходимую медпомощь.
Отмечается, что автомобиль имел четкую маркировку, указывающую на его использование для эвакуации гражданского населения. Несмотря на это транспорт попал под российский удар.
Напомним, количество пострадавших в результате утренней российской атаки на Лозовую Харьковской области увеличилось до семи человек.
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