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Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.

По предварительной информации, двое местных жителей наткнулись на сдетонировавший российский дрон. От полученных тяжких травм парень погиб на месте.

Григоров призвал быть крайне осторожными, ведь угроза взрывоопасных предметов остается особенно высокой в пограничных общинах.

Ни в коем случае нельзя приближаться к неизвестным предметам, прикасаться к ним или пытаться переместить. Это могут быть неразорвавшиеся боеприпасы, вражеские беспилотники и другие опасные объекты.

В случае обнаружения подозрительного предмета необходимо отойти на безопасное расстояние и сообщить спасателям по номеру 101 или полиции по номеру 102.

Напомним, в Украине из-за российских мин по состоянию на октябрь 2026 года погибли 510 человек, среди них 26 детей. Среди пострадавших – пенсионеры, фермеры, водители, школьники, работники критической инфраструктуры, специалисты по разминированию и другие категории населения.