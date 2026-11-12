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12 ноября 2026, 10:47

Под ударом энергетика и транспорт: Россия атаковала восемь областей Украины

12 ноября 2026, 10:47
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Фото: ГСЧС Волыни
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В результате массированной российской атаки в ночь на 12 ноября разрушение зафиксировали в восьми областях Украины. Основными целями врага стали объекты энергетической и транспортной инфраструктуры

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, передает RegioNews .

По его словам, есть погибшая и по меньшей мере 12 пострадавших.

В Запорожье российские войска ударили по территории объекта генерации электроэнергии. В Одесской и Ровенской области под ударом оказались высоковольтные подстанции.

В Киеве в результате ракетной атаки повреждено строительно-производственное предприятие, а в Киевской области – гражданское предприятие.

Также повреждения получили жилые дома в Ровно, Запорожской и Харьковской областях.

К ликвидации последствий российских ударов были привлечены спасатели, полицейские, медики и энергетики.

Напомним, в ночь на 12 ноября РФ атаковала Украину баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23/С-400, противокорабельными ракетами "Циркон" и 123 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, S8000 Бандероль/Дань-Т, дронами-имитаторами типа "Пародия". Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 17 локациях.

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