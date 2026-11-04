Угрожает оружием и блокирует обыск: НАБУ заявило об инциденте с чиновником СБУ

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Национальное антикоррупционное бюро заявило о препятствовании работе своих детективов во время проведения следственных действий по определению следственного судьи Высшего антикоррупционного суда

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, передает RegioNews.

Отмечается, что один из чиновников СБУ угрожает применением огнестрельного оружия и не допускает детективов к месту проведения обыска.

Кроме того, на место прибыли спецназовцы СБУ.

В НАБУ подчеркнули, что такие действия недопустимы и препятствуют выполнению законных процессуальных обязанностей детективов.

По данным источников "Украинской правды" в правоохранительных органах, речь идет о генерале Сергее Дуке.

В НАБУ пообещали позже сообщить дополнительные подробности.

Справка: Сергей Дука – генерал-майор СБУ. До 2023 года звание полковника, а 24 августа 2023 года указом президента Владимира Зеленского получил звание бригадного генерала. В феврале 2026 года ему присвоили звание генерал-майора.

Занимает должность первого заместителя начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ.

Как известно, по данным ЦПК, в июле 2025 года под руководством Дуки, занимающего должность первого заместителя начальника департамента защиты национальной государственности СБУ, спецслужба провела более 50 обысков у детективов НАБУ.