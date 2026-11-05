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05 ноября 2026, 15:50

Операция "Карфаген": пятеро топ-чиновников получили подозрения

05 ноября 2026, 15:50
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Фото: НАБУ
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НАБУ и САП сообщили о подозрениях пяти фигурантам дела в рамках операции "Карфаген". Среди них, в частности, руководитель одного из департаментов полиции, а также первый заместитель начальника одного из департаментов СБУ

Об этом сообщает НАБУ, передает RegioNews.

Подозрения от НАБУ и САП получили пятеро фигурантов дела. Речь идет о:

  • организатора 30 (ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 127, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 209 УК Украины);
  • первого заместителя начальника одного из департаментов Службы безопасности Украины (ч. 3 ст. 255 УК Украины);
  • руководителя одного из департаментов Нацполиции Украины (ч. 3 ст. 255 УК Украины, ч. 4 ст. 368 УК Украины);
  • заместителя начальника отдела Управления уголовного розыска ГУНП в Киевской области (ч. 3 ст. 255 УК Украины, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 127, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 199 УК Украины);
  • подчиненного организатора 30 (ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 127 УК Украины).

Преступную организацию создал ранее судимый гражданин. В схему он привлек топ-чиновников СБУ, Офиса генерального прокурора, Национальной полиции и представителей криминальной среды.

"Под прикрытием правоохранителей участники организации обеспечивали функционирование мошеннических колцентров, обманывавших граждан Украины и иностранцев, продажу наркотических средств, а также незаконное производство контрафактных сигарет и поддельной иностранной валюты", - говорят в НАБУ.

Стоит отметить, что СМИ указывают, что "Мексиканцем" на пленках скорее всего является Егор Васильевич Левченко, известный также как Егор Буркин — гражданин России, которого украинские и российские правоохранители считают основателем и главой транснационального наркосиндиката "Химпром". К концу 2023 года президент Украины Зеленский ввел против него персональные санкции, а сам Левченко уже несколько лет скрывается от правосудия в Латинской Америке.

Напомним, что НАБУ и САП разоблачили преступную организацию , участники которой, по данным следствия, систематически передавали неправомерную выгоду чиновникам правоохранительных органов. За это они получали прикрытие для мошеннических колцентров и других незаконных бизнесов.

Среди фигурантов:

  • организатор по прозвищу "Криминал",
  • глава наркокартеля "Химпром", известный как "Мексиканец",
  • двое исполнителей - "Боксер" и "Паша",
  • двое полицейских с псевдонимами "Прайс" и "Консультант".

Отдельно следствие указывает на генерала-майора СБУ с позывным "Аким", который, по версии правоохранителей, должен обеспечивать защиту группировки от внимания коллег из спецслужбы.

Утром 4 ноября НАБУ заявило о препятствовании работе своих детективов во время проведения следственных действий по определению следователя судьи ВАКС. Один из чиновников СБУ угрожал применением огнестрельного оружия и не допускал детективов к месту проведения обыска.

Обыски НАБУ и САП у руководителей подразделений Службы безопасности могут быть связаны с деятельностью Андрея Осипова по кличке "Криминал". Ранее его задержали антикоррупционные органы

По данным источников "Украинской правды" в правоохранительных органах, речь идет о генерале Сергее Дуке.

В СБУ подтвердили проведение следственных действий у своих сотрудников.

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Карфаген НАБУ Егор Буркин САП расследование
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