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В ночь на 12 ноября российские войска атаковали Волынскую область реактивными беспилотниками типа "Шахед"

Об этом сообщил и.о. начальника Волынской ОВА Роман Романюк, передает RegioNews.

Под ударом оказался Ковельский район. В самом Ковеле беспилотник упал на стоянку автомобилей на территории таможенного терминала.

В результате падения дрона загорелись грузовые автомобили и автоцистерна с горючим.

Спасатели локализовали пожар и продолжают ликвидировать его последствия.

Известно об одном пострадавшем. Угрозы его жизни и здоровью нет.

Напомним, в результате массированной российской атаки в ночь на 12 ноября разрушение зафиксировали в восьми областях Украины. Основными целями неприятеля стали объекты энергетической и транспортной инфраструктуры.