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В четверг, 12 ноября, российские войска нанесли массированный удар беспилотникам по Одессе и пригородам

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

В городе зафиксировано попадание в многоэтажное здание, также поврежден частный гараж.

Информации о пострадавших нет.

На местах ушибов работают соответствующие службы. Последствия атаки еще уточняются.

Напомним, по состоянию на утро 12 ноября из-за российских атак часть потребителей в девяти областях Украины остается без электроснабжения.