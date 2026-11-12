"Иди сюда, give me please translate": Буданов попал в курьезную ситуацию с журналистами

Скриншот с видео

Руководитель Офиса Президента и член украинской переговорной группы Кирилл Буданов попал в курьезную ситуацию во время общения с зарубежными журналистами по итогам переговоров в Абу-Даби

Соответствующее видео было распространено в сети, передает RegioNews.

Во время общения один из журналистов на английском спросил Буданова, отказалась ли Россия от требования по передаче ей неоккупированной части Донбасса, продолжает ли настаивать на этом.

Буданов не сразу понял вопрос и после короткой паузы позвал переводчика.

"Иди сюда, give me please translate", – сказал он.

После этого руководитель ОП добавил: "Я понимаю, мне нужно время".

Что известно о языковом скандале с участием Буданова

2 ноября во время событий в Петропавловской Борщаговке Киевской области руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов общался на русском языке. Это стало основанием для обращения к уполномоченному по защите государственного языка.

Впоследствии языковая омбудсменка Елена Ивановская сообщила, что с Будановым провели разговор о соблюдении языкового законодательства. По ее словам, должностное лицо признало нарушение и согласилось уплатить предусмотренный законом штраф.