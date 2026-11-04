Операция "Карфаген": разоблачена схема подкупа должностных лиц СБУ, Нацполиции и прокуратуры

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В рамках операции "Карфаген" НАБУ и САП разоблачили преступную организацию, которая систематически подкупала высокопоставленных должностных лиц правоохранительных органов

Об этом сообщили НАБУ и САП, передает RegioNews.

По данным следствия, участники схемы передавали неправомерную выгоду должностным лицам за беспрепятственную работу мошеннических колцентров и других незаконных бизнесов.

К преступной деятельности, по информации НАБУ и САП, были привлечены действующие чиновники:

Службы безопасности Украины,

Национальнай полиции,

Офиса Генерального прокурора.

А также представители криминальной среды.

Детали сделки правоохранители обещают сообщить впоследствии.

Напомним, утром 4 ноября НАБУ заявило о препятствовании работе своих детективов во время проведения следственных действий по определению следователя судьи ВАКС. Один из чиновников СБУ угрожал применением огнестрельного оружия и не допускал детективов к месту проведения обыска.

По данным источников "Украинской правды" в правоохранительных органах, речь идет о генерале Сергее Дуке.