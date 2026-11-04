Операция "Карфаген": разоблачена схема подкупа должностных лиц СБУ, Нацполиции и прокуратуры
В рамках операции "Карфаген" НАБУ и САП разоблачили преступную организацию, которая систематически подкупала высокопоставленных должностных лиц правоохранительных органов
Об этом сообщили НАБУ и САП, передает RegioNews.
По данным следствия, участники схемы передавали неправомерную выгоду должностным лицам за беспрепятственную работу мошеннических колцентров и других незаконных бизнесов.
К преступной деятельности, по информации НАБУ и САП, были привлечены действующие чиновники:
- Службы безопасности Украины,
- Национальнай полиции,
- Офиса Генерального прокурора.
А также представители криминальной среды.
Детали сделки правоохранители обещают сообщить впоследствии.
Напомним, утром 4 ноября НАБУ заявило о препятствовании работе своих детективов во время проведения следственных действий по определению следователя судьи ВАКС. Один из чиновников СБУ угрожал применением огнестрельного оружия и не допускал детективов к месту проведения обыска.
По данным источников "Украинской правды" в правоохранительных органах, речь идет о генерале Сергее Дуке.