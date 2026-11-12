Удар по Киеву: количество пострадавших выросло

Фото: ГСЧС

Увеличилось количество пострадавших в результате вражеского удара по девятиэтажке в Соломенском районе столицы

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.

"До семи человек выросло количество пострадавших в Соломенском районе", – говорится в сообщении.

Отмечается, что медики всем оказали помощь на месте.

Напомним, утром 12 ноября в Соломенском районе Киева российский беспилотник попал в девятиэтажное здание. Возник пожар с третьего по шестой этаж. Ранее сообщалось, что погибла 44-летняя женщина, пять человек пострадали.