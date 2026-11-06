Крушил телефоны молотком и угрожал расстрелять НАБУ: детали задержания генерала СБУ

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Первый заместитель начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ Сергей Дука при обыске угрожал детективам НАБУ пистолетом, а также разбивал молотком телефоны и уничтожил жесткий диск

Об этом рассказал руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов в эфире программы "УП ЧАТ" на YouTube-канале "Украинской правды", передает RegioNews.

По его словам, детективы прибыли в загородный дом Дуки для проведения обыска на основании определения суда. Для обеспечения безопасности они привлекли бойцов Управления по специальным операциям НАБУ.

Однако при попытке спецназовца перелезть через забор, чтобы открыть калитку, неизвестные навели на него оружие с лазерным целеуказателем и пригрозили открыть огонь на поражение. В окнах дома также находились два вооруженных автоматами бойца СБУ, а сам генерал вышел на балкон второго этажа с пистолетом в руках.

Абакумов рассказал, что из-за громкоговорителя сообщил присутствующим, что на месте работают правоохранители НАБУ, и призвал не создавать опасную ситуацию.

"Люди на контакт не пошли. Зато генерал выбежал на балкон и начал молотком разбивать телефоны – разбил полностью два телефона, плюс уничтожил один жесткий диск", – отметил детектив.

Впоследствии в дом прибыли три микроавтобуса с вооруженными сотрудниками спецподразделения СБУ "Альфа". По оценке НАБУ силовики изучали расположение детективов, чтобы отбить и эвакуировать генерала.

Как рассказал Абакумов, избежать вооруженного противостояния между представителями двух правоохранительных органов удалось благодаря продолжительным переговорам и прибытию адвокатов Дуки. После этого чиновник был задержан.

Кроме того, руководитель подразделения детективов НАБУ сообщил, что во время операции правоохранители зафиксировали передачу генералу СБУ четырех криптогаманцев с денежными средствами на общую сумму около 3 млн долларов.

По словам Абакумова, за эту взятку Дука через Офис генерального прокурора должен был добиться снятия ареста со средств наркосиндиката "Химпром".

Как известно, Национальная полиция заявила о прекращении деятельности сети магазинов U420 , связываемой с транснациональной преступной группировкой "Химпром". По данным правоохранителей, сеть была ликвидирована в апреле 2026 года, с тех пор ни один из ее магазинов не возобновил работу.

Что известно о задержании генерала СБУ

Утром 4 ноября НАБУ заявило о препятствовании работе своих детективов во время проведения следственных действий по определению следователя судьи ВАКС. Один из чиновников СБУ угрожал применением огнестрельного оружия и не допускал детективов к месту проведения обыска.

По данным источников "Украинской правды" в правоохранительных органах, речь идет о генерале Сергее Дуке.

Впоследствии НАБУ и САП заявили, что в рамках операции "Карфаген" разоблачена преступная организация , которая систематически подкупала высокопоставленных должностных лиц правоохранительных органов.

В СБУ подтвердили проведение следственных действий у своих сотрудников.

Вечером того же дня глава СБУ Александр Поклад уволил сотрудников спецслужбы , ставших фигурантами расследования НАБУ в рамках операции "Карфаген".

Операция "Карфаген": подробности

4 ноября НАБУ и САП в рамках операции "Карфаген" сообщили о разоблачении масштабной преступной организации, которая, по версии следствия, контролировала 52 мошеннических колл-центра и занималась наркобизнесом, изготовлением контрафактных сигарет и поддельной валюты.

НАБУ сообщило, что в преступную организацию было привлечено по меньшей мере 12 человек.

Среди известных прозвищ и установленных журналистами личностей:

"Криминал" – Андрей Осипов: организатор преступной организации;

"Мексиканец" – вероятный руководитель наркосиндиката "Химпром";

"Аким" – Сергей Дука: генерал-майор СБУ;

"Прайс" – Владимир Ценов: высокопоставленный чиновник Нацполиции;

"Консультант" – Александр Демьянчук: бывший чиновник уголовного розыска Киевщины;

"Боксер" – Александр Рыбалко: основатель боксерского клуба;

"Паша" – исполнитель поручений "Криминала", личность публично не установлена.

В новом эпизоде расследования НАБУ "Карфаген" также фигурирует Егор Буркин (Левченко) по прозвищу "Мексиканец", которого называют главой наркокартеля "Химпром". К концу 2023 года президент Украины Зеленский ввел против него персональные санкции, а сам Левченко уже несколько лет скрывается от правосудия в Латинской Америке.

Дело охватывает не только СБУ, но и представителей Нацполиции, прокуратуры и криминальной среды.

НАБУ и САП сообщили о подозрениях пяти фигурантам дела в рамках операции "Карфаген".

Высший антикоррупционный суд 5 ноября избрал меру пресечения руководителю одного из департаментов Национальной полиции. Чиновника взяли под стражу на 60 дней – до 3 января 2027 года включительно.