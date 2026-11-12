Фото: полиция

В Камышевахе Запорожской области одиннадцатые сутки продолжаются поисковые работы после российского авиаудара

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

После последних трех дней безрезультатных поисков спасателям наконец-то удалось обнаружить еще двух погибших и фрагменты тел других погибших.

На месте удара работают криминалисты, следователи и подразделения ГСЧС. Воздушное прикрытие обеспечивает антидроновая группа полиции.

Специалисты центра розыска лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, продолжают идентификацию найденных тел. Уже установлены личности 48 погибших.

Полицейские и спасатели продолжают поиск людей, которые считаются пропавшими без вести и могут находиться под завалами.

Напомним, 2 ноября российские войска сбросили 9 авиабомб на подземную школу в Камышевахе, которая использовалась как пункт несокрушимости. Удар произошел в момент, когда люди получали гуманитарную помощь. Ранее сообщалось, что из-под завалов извлекли тела 55 человек.