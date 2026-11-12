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12 ноября 2026, 11:56

"Не заплатили ни копейки": бизнесмен Соколов обвинил министра Калашника в миллиардном долге и давлении

12 ноября 2026, 11:56
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Фото: Соколов Владислав/Threads
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Предприниматель Владислав Соколов заявил, что компании, связанные с ним, выполнили работы по строительству защитных сооружений для энергетических объектов Киевской области более миллиарда гривен, однако не получили полной оплаты

Об этом Соколов рассказал в видеообращении, передает RegioNews.

В невыплате средств бизнесмен обвиняет министра развития общин и территорий Николая Калашника, а также утверждает, что после конфликта против него организовали информационную кампанию и провели обыски СБУ.

По словам предпринимателя, к участию в реализации "Плана устойчивости" Киевской области его в ноябре 2025 года пригласил руководитель Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

Соколов отметил, что возглавляет предприятие, специализирующееся на оптовой торговле черным металлопрокатом. Именно благодаря этому бизнесу его компании включились в проектирование и строительство защитных конструкций для подстанций в Новых Петровцах и Бородянке.

По его словам, работы выполнялись круглосуточно в три смены и завершили в течение трех недель – до конца декабря 2025 года. Затем готовые объекты демонстрировали представителям Офиса Президента и иностранным делегациям.

"Калашник получил политические дивиденды, в то же время ни за поставленные материалы, ни за выполненные работы не были заплачены ни копейки", – заявил Соколов.

Он утверждает, что в марте 2026 года Калашник сообщил о возможности расчета только после повышения уровня защиты объектов до второго.

Такой уровень предполагает строительство бетонного укрытия толщиной 60 сантиметров, которое должно защищать не только от беспилотников, но и от баллистических угроз.

По словам предпринимателя, впоследствии ему было предложено установить защитные конструкции еще на 26 трансформаторных подстанциях Киевщины. В апреле 2026 года поступило также срочное задание по защите когенерационных установок региона. Соколов утверждает, что эти работы пришлось снова выполнять без авансовых платежей и подписанных договоров. По его словам, их завершили за восемь дней, однако денег за исполненное так и не получили.

Предприниматель привел перечень объектов и оборудования, к изготовлению, поставке или установке которых присоединялись его компании:

  • физическая защита 34 когенерационных установок в Киевской области;
  • защита 30 объектов трансформаторных подстанций ПС-35;
  • изготовление и установка 69 турельных башен;
  • 16 вышек радиоэлектронной борьбы в зоне отчуждения;
  • 52-метровая вышка в Яготинском районе.

Общую сумму задолженности бизнесмен оценивает более чем в миллиард гривен.

Отдельно предприниматель рассказал о ситуации со строительством защитных сооружений на подстанциях, которое началось в мае 2026 года. Общая стоимость работ, по его словам, составила 2,1 млрд. грн.

В июне генеральный подрядчик и проектная организация получили 580 млн. грн. авансовых платежей. В то же время компания Соколова, поставлявшая металлопрокат, получила всего 160 млн грн предоплаты, хотя, по утверждению бизнесмена, поставила материалов на 726 млн грн.

"Всего за год поставлены материалы на подстанции на 726 млн грн, что в четыре раза превышает размер аванса", – отметил он.

Соколов также утверждает, что с августа 2026 был вынужден самостоятельно обеспечивать строительные площадки бетоном, а с октября – поставлять электротехническое оборудование и рассчитываться с субподрядчиками.

Как доказательство проблем с финансированием, он привел данные Департамента регионального развития. По его словам, средний уровень готовности объектов составляет 59%, тогда как уровень авансирования – всего 36%. Размер недофинансирования предприниматель оценивает примерно в 500 млн. грн.

В то же время, 16 октября СБУ провела обыски по месту жительства и работы Соколова. В ходе следственных действий, по его словам, правоохранители изъяли имущество и средства. Предприниматель считает эти действия необоснованными и связывает их с конфликтом вокруг оплаты выполненных работ.

"Калашник вместе со своими чинами из СБУ запустили против меня пиар-кампанию. Она ориентирована на то, чтобы сделать из моей персоны козла отпущения в связи с критической ситуацией в энергетике на Киевщине", – заявил Соколов.

Бизнесмен также сообщил, что новый глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко, по его словам, заявил, что лично ничего ему не обещал.

Что известно о Владиславе Соколове

Владислав Соколов – предприниматель из Днепра, бывший боксер и двукратный чемпион Украины.

В 2015 году баллотировался в Днепропетровский областной совет от партии "Блок Петра Порошенко – Солидарность", однако депутатом не стал. Его бизнес связан с торговлей металлопродукцией. В частности, журналисты связывают его с компаниями "Сталь Плюс" и "ТД Тризуб", которые снабжали металл для строительства защитных сооружений на энергообъектах Киевщины.

Широкую огласку имя Соколова получило после обысков СБУ и скандала вокруг роскошного пентхауса с живыми крокодилами.

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обыски СБУ бизнес деньги защита Киевская область энергообъекты Николай Калашник Владислав Соколов
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