Суд ограничил контакты генерала СБУ Дуки: в списке – Сергей Лысак, упоминаемый на записях НАБУ

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Во время избрания меры пресечения генералу Службы безопасности Сергею Дуке в Высшем антикоррупционном суде (ВАКС) определили перечень обязанностей, которые он должен выполнять при внесении залога

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу ВАКС.

В частности, ему запретили общаться с рядом лиц. Среди них – глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак, который упоминается на обнародованных НАБУ аудиозаписях по делу "Карфаген.

Также в список вошли:

руководитель СБУ Александр Поклад;

руководитель Национальной полиции Максим Цуцкиридзе;

сотрудник Департамента защиты национальной государственности СБУ Александр Ковальчук.

Кроме того, в случае внесения залога, Дука должен будет сдать на хранение паспорта для выезда за границу.

Суд отправил генерала под стражу на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 65 миллионов гривен. В то же время, прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Николай Карась просил назначить залог в 100 миллионов гривен.

По данным следствия, Дука обеспечивал защиту группировки от внимания своих коллег в СБУ. В материалах дела он фигурирует под псевдонимом "Аким".

Сам Сергей Дука назвал дело "местой НАБУ".

Что известно о задержании генерала СБУ

Утром 4 ноября НАБУ заявило о препятствовании работе своих детективов во время проведения следственных действий по определению следователя судьи ВАКС. Один из чиновников СБУ угрожал применением огнестрельного оружия и не допускал детективов к месту проведения обыска.

По данным источников "Украинской правды" в правоохранительных органах, речь шла о генерале Сергее Дуке.

Впоследствии НАБУ и САП заявили, что в рамках операции "Карфаген" разоблачена преступная организация, которая систематически подкупала высокопоставленных должностных лиц правоохранительных органов.

В СБУ подтвердили проведение следственных действий у своих сотрудников. Позже глава ведомства Александр Поклад уволил работников спецслужбы, ставших фигурантами расследования НАБУ в рамках операции "Карфаген".

Руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов рассказал, что первый заместитель начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ Сергей Дука во время обыска угрожал детективам пистолетом, а также разбивал молотком телефоны и уничтожил жесткий диск.

Операция "Карфаген": подробности

4 ноября НАБУ и САП в рамках операции "Карфаген" сообщили о разоблачении масштабной преступной организации, которая, по версии следствия, контролировала 52 мошеннических колл-центра и занималась наркобизнесом, изготовлением контрафактных сигарет и поддельной валюты.

НАБУ сообщило, что в преступную организацию было привлечено по меньшей мере 12 человек.

Среди известных прозвищ и установленных журналистами личностей:

"Криминал" – Андрей Осипов: организатор преступной организации;

"Мексиканец" – вероятный руководитель наркосиндиката "Химпром";

"Аким" – Сергей Дука: генерал-майор СБУ;

"Прайс" – Владимир Ценов: чиновник Нацполиции;

"Консультант" – Александр Демьянчук: бывший чиновник уголовного розыска Киевщины;

"Боксер" – Александр Рыбалко: основатель боксерского клуба;

"Паша" – исполнитель поручений "Криминала", личность публично не установлена.

В новом эпизоде расследования НАБУ "Карфаген" также фигурирует Егор Буркин (Левченко) по прозвищу "Мексиканец", которого называют главой наркокартеля "Химпром". К концу 2023 года президент Украины Зеленский ввел против него персональные санкции, а сам Левченко уже несколько лет скрывается от правосудия в Латинской Америке.

Дело охватывает не только СБУ, но и представителей Нацполиции, прокуратуры и криминальной среды.

НАБУ и САП сообщили о подозрениях пяти фигурантам дела в рамках операции "Карфаген".

Высший антикоррупционный суд 5 ноября избрал меру пресечения руководителю одного из департаментов Национальной полиции. Чиновника взяли под стражу на 60 дней – до 3 января 2027 года включительно.

6 ноября заместителя начальника отдела Управления уголовного розыска ГУНП в Киевской области Александра Демьянчука отправили под стражу до 2 января следующего года.

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