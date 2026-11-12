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По состоянию на утро 12 ноября из-за российских атак часть потребителей в девяти областях Украины остается без электроснабжения

Об этом сообщает Минэнерго, передает RegioNews.

Обесточивания зафиксированы в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Одесской, Ровенской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях.

Энергетики круглосуточно работают над восстановлением электроснабжения. Ремонтные работы продолжаются во всех пострадавших регионах, где это позволяет ситуация с безопасностью. Их усложняют постоянные воздушные тревоги.

В большинстве регионов действуют графики почасовых отключений света. Для промышленности также действуют графики ограничения мощности. Из-за регулярных российских атак ситуация с электроснабжением может меняться в течение дня, иногда несколько раз в час.

Напомним, в результате массированной российской атаки в ночь на 12 ноября разрушение зафиксировали в восьми областях Украины. Основными целями неприятеля стали объекты энергетической и транспортной инфраструктуры.