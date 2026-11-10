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10 ноября 2026, 10:48

Новые факты по делу "Карфаген": в ОГП начали служебное расследование

10 ноября 2026, 10:48
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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Офис Генерального прокурора начал служебное расследование по новым фактам, обнародованным во время второго этапа операции "Карфаген"

Об этом сообщила пресс-служба ОГП, передает RegioNews.

В частности, проверят возможное содействие работников прокуратуры в возвращении имущества, изъятого по делам о незаконной деятельности колл-центров и сети U420.

Соответствующий приказ издал исполняющий обязанности Генерального прокурора Антон Ковальский.

Основанием для расследования стали материалы медиамониторинга, в частности, публикации о возможной причастности неустановленных должностных лиц органов прокуратуры к возвращению изъятого имущества.

В ходе служебной проверки выяснят, могли ли работники прокуратуры использовать свои полномочия или служебный статус в частных интересах, влиять на работу других должностных лиц или совершать другие неправомерные действия.

По результатам расследования, если для этого будут основания, в Офисе Генерального прокурора примут соответствующие решения в пределах своих полномочий.

Операция "Карфаген": подробности

4 ноября НАБУ и САП в рамках операции "Карфаген" сообщили о разоблачении масштабной преступной организации , которая, по версии следствия, контролировала 52 мошеннических колл-центра и занималась наркобизнесом, изготовлением контрафактных сигарет и поддельной валюты.

НАБУ сообщило, что в преступную организацию было привлечено по меньшей мере 12 человек.

Среди известных прозвищ и установленных журналистами личностей:

  • "Криминал" – Андрей Осипов: организатор преступной организации;
  • "Мексиканец" – вероятный руководитель наркосиндиката "Химпром";
  • "Аким" – Сергей Дука: генерал-майор СБУ;
  • "Прайс" – Владимир Ценов: высокопоставленный чиновник Нацполиции;
  • "Консультант" – Александр Демьянчук: бывший чиновник уголовного розыска Киевщины;
  • "Боксер" – Александр Рыбалко: основатель боксерского клуба;
  • "Паша" – исполнитель поручений "Криминала", личность публично не установлена.

В новом эпизоде расследования НАБУ "Карфаген" также фигурирует Егор Буркин (Левченко) по прозвищу "Мексиканец", которого называют главой наркокартеля "Химпром". К концу 2023 года президент Украины Зеленский ввел против него персональные санкции, а сам Левченко уже несколько лет скрывается от правосудия в Латинской Америке.

Дело охватывает не только СБУ, но и представителей Нацполиции, прокуратуры и криминальной среды.

НАБУ и САП сообщили о подозрениях пяти фигурантам дела в рамках операции "Карфаген".

Высший антикоррупционный суд 5 ноября избрал меру пресечения руководителю одного из департаментов Национальной полиции. Чиновника взяли под стражу на 60 дней – до 3 января 2027 года включительно.

6 ноября заместителя начальника отдела Управления уголовного розыска ГУНП в Киевской области Александра Демьянчука отправили под стражу до 2 января следующего года.

Генерал-майора Сергея Дуку отправили под стражу на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 65 миллионов гривен.

По данным СМИ, в региональных управлениях Службы безопасности сотрудники требуют средства на залог Дуке. Оперативников якобы обязали перечислить по 50 тысяч гривен, а начальников секторов, отделов и их заместителей – по 150 тысяч гривен.

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Офис генпрокурора Егор Левченко (Буркин) колл-центр ХИМПРОМ служебное расследование U420 Карфаген Егор Буркин
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