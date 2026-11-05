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05 ноября 2026, 17:20

Операция "Карфаген": ВАКС заключил под стражу руководителя департамента Нацполиции

05 ноября 2026, 17:20
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Фото: hcac.court.gov.ua
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Высший антикоррупционный суд 5 ноября избрал меру пресечения руководителю одного из департаментов Национальной полиции Украины, которого следствие считает участником преступной организации, разоблаченной в рамках операции "Карфаген"

Об этом сообщили в НАБУ, передает RegioNews .

Следователь судья частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Чиновника взяли под стражу на 60 дней - до 3 января 2027 года включительно.

В то же время, суд определил альтернативу содержанию под стражей — залог в размере 15 миллионов гривен.

Стоит отметить, что СМИ указывают, что "Мексиканцем" на пленках скорее всего является Егор Васильевич Левченко, известный также как Егор Буркин — гражданин России, которого украинские и российские правоохранители считают основателем и главой транснационального наркосиндиката "Химпром". К концу 2023 года президент Украины Зеленский ввел против него персональные санкции, а сам Левченко уже несколько лет скрывается от правосудия в Латинской Америке.

Напомним, что НАБУ и САП сообщили о подозрениях пяти фигурантам дела в рамках операции " Карфаген ". В их числе, в частности, руководитель одного из департаментов полиции, а также первый заместитель начальника одного из департаментов СБУ.

Ранее НАБУ и САП разоблачили преступную организацию , участники которой, по данным следствия, систематически передавали неправомерную выгоду чиновникам правоохранительных органов. За это они получали прикрытие для мошеннических колцентров и других незаконных бизнесов.

Среди фигурантов:

  • организатор по прозвищу "Криминал",
  • глава наркокартеля "Химпром", известный как "Мексиканец",
  • двое исполнителей - "Боксер" и "Паша",
  • двое полицейских с псевдонимами "Прайс" и "Консультант".

Отдельно следствие указывает на генерала-майора СБУ с позывным "Аким", который, по версии правоохранителей, должен обеспечивать защиту группировки от внимания коллег из спецслужбы.

Утром 4 ноября НАБУ заявило о препятствовании работе своих детективов во время проведения следственных действий по определению следователя судьи ВАКС. Один из чиновников СБУ угрожал применением огнестрельного оружия и не допускал детективов к месту проведения обыска.

Обыски НАБУ и САП у руководителей подразделений Службы безопасности могут быть связаны с деятельностью Андрея Осипова по кличке "Криминал". Ранее его задержали антикоррупционные органы

По данным источников "Украинской правды" в правоохранительных органах, речь идет о генерале Сергее Дуке.

В СБУ подтвердили проведение следственных действий у своих сотрудников.

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