В Харькове двухлетний ребенок попал в реанимацию из-за поражения током

Фото: полиция Харьковской области

16 июля в полицию поступило сообщение по линии "102" о том, что в медицинское учреждение был доставлен 2-летний ребенок в состоянии клинической смерти в результате поражения электрическим током.

Об этом сообщила полиция Харьковской области, передает RegioNews .

На место происшествия немедленно выехали сотрудники полиции. Предварительно установлено, что ребенок находился дома вместе с родителями. По предварительным данным, во время пребывания в кухне мальчик получил поражение электрическим током. Родители сразу приступили к оказанию медицинской помощи и вызвали бригаду экстренной медицинской помощи, которая госпитализировала ребенка.

В настоящее время ребенок находится в отделении реанимации. Состояние мальчика медики оценивают как тяжелое.

В целях обеспечения безопасности других детей, которые воспитываются в семье, они изъяты из семьи и доставлены в медицинское учреждение для проведения медицинского обследования и оказания необходимой помощи.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Планируется внесение сведений в ЕРДР по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 УК Украины.

Напомним, что в соцсетях жители Харьковщины распространяли видео, где женщина жестоко избивает маленького мальчика. Правоохранители обнаружили ее.