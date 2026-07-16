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16 июля 2026, 14:05

Федорова после отставки приглашали на работу иностранные партнеры

16 июля 2026, 14:05
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Фото из открытых источников
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По словам Михаила Федорова, после его ухода с поста министра обороны он получал предложения работы от иностранных партнеров. Однако сам он назвал ситуацию "внутренней историей" Украины

Об этом Михаил Федоров рассказал во время своего брифинга, который транслировало "Суспільне", передает RegioNews.

По словам Михаила Федорова, после его освобождения от должности министра обороны он получал предложения от представителей крупных компаний. В частности, от гендиректора Palantir Алекса Карпа.

"Я сказал: "Стоп, мне очень приятно, но давайте поговорим об этом потом". Я думаю, что это наша внутренняя история, которую мы должны внутри страны решить", - говорит Федоров.

Он также добавил, что он не хочет должность министра обороны просто на должности.

"Мне нужна должность министра обороны, чтобы победить в войне. В конструкции, где Сырский главком, я не вижу, как это сделать", - говорит Федоров.

Ранее Федоров также заявил, что его главная задача сейчас - рассказать о результатах работы в должности министра обороны и предупредить о рисках, которые могут ожидать Украину.

Он отметил, что за годы работы на государственных должностях находился в "горячих точках" трансформации страны и не был причастен к коррупционным схемам.

Как известно, накануне Федоров подвел итоги работы в должности главы Минобороны и рассказал о том, что не успел сделать.

Федоров также отметил, что выступает за смену руководства Вооруженных сил Украины , в частности главнокомандующего и начальника Генерального штаба.

Напомним, ранее СМИ со ссылкой на собеседников во фракции "Слуга народа писали, что Зеленский объяснил отставку Федорова конфликтом с Сырским и проблемами мобилизации.

Между тем, 16 июля мирные акции в поддержку нынешнего министра обороны начались во Львове и Киеве. На протест также вышли люди в Днепре, Ивано-Франковске, Одессе, Полтаве.

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