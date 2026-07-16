Хто замінить Федорова: Зеленський назвав ім'я нового міністра оборони

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Напередодні Михайла Федорова звільнили з посади міністра оборони України. Президент Зеленський уже назвав ім'я того, хто очолить Міністерство оборони тепер

Про це повідомив Володимир Зеленський, передає RegioNews.

"Доручив Євгенію Хмарі виконувати обовʼязки міністра, продовжити реформування сфери оборони і забезпечити Україні всі ті результати, про які ми говорили. Після того як необхідні юридичні процедури будуть дотримані, буду звертатись до парламентарів за підтримкою Євгенія Хмари на посаду міністра оборони України. Слава Україні", - заявив президент.

Варто зазначити, що раніше Євген Хмара тимчасово виконував обов'язки голови Служби безпеки України. З 2011 року він проходив військову службу у Центрі спецоперацій "А" СБУ, у 2023 році був призначений начальником "Альфи".

Нагадаємо, що раніше головком Олександ Сирський вперше прокоментував відставку Михайла Федорова з посади міністра оборони. Він заявив, що потрібно зосередитись на війні.

Раніше ЗМІ із посиланням на співрозмовників у фракції "Слуга народу писали, що Зеленський пояснив відставку Федорова конфліктом із Сирським і проблемами з мобілізацією.

15 липня міністр оборони Михайло Федоров підтвердив своє звільнення з посади та підбив підсумки роботи команди за час перебування в міністерстві.

16 липня мирні акції на підтримку нинішнього міністра оборони розпочалися у Львові та Києві. На протест також вийшли люди у Дніпрі, Івано-Франківську, Одесі, Полтаві.

При цьому згодом Михайло Федоров відкрито заявив, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський поставив йому ультиматум і блокував ініціативи Міністерства оборони.

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