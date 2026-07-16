Увольнение Федорова: почему общество ждет объяснений от власти

Увольнение президентом Михаила Федорова с должности министра обороны без объяснений для общества – очередной пример безответственного управления государством

Увольнение президентом Михаила Федорова с должности министра обороны без объяснений для общества – очередной пример безответственного управления государством

Фото: РБК-Украина

Таких примеров, к сожалению, уже было много. Абсолютная и безлимитная власть не привела и не приведет к самосовершенствованию тех, кто еще недавно строил династию во всех смыслах этого слова.

Президент давно перестал отправлять лояльных в отставку за коррупцию.

Президент давно прекратил увольнять неэффективных, но удобных.

Президент давно не прислушивался к обществу, не проводил пресс-конференций и чем дальше, тем больше отличается от своего образа, регулярно пытаясь перехитрить тех, кто ответственно продолжает доверять ему свою жизнь – потому что в стране война.

Непонятные решения Банковой раньше можно было объяснить Вероникой фэн-шуй, но не сейчас.

Третий год наблюдать за тем, как на чужих похоронах кто-то думает, как будет избираться президентом – абсурд. Любые решения должны приниматься для победы страны, а не победы одного человека. Победы в реальной войне, а не на воображаемых выборах.

Мы видели уже много ошибок на грани преступления. Мы понимаем, что многие наверху продолжают воровать даже после Миндичгейта.

Мы вряд ли хотим жить в парадигме, когда кто-то, откладывая конец своего правления – близок конец для страны. Строя свое комфортное настоящее – забирает будущее у десятков миллионов. Единоличное принятие неправильных решений уже заводило нас всех в ситуации, из которых нет выхода. Сейчас выход есть.