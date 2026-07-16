День террора в Херсонской области: шесть человек раненые в результате вражеских обстрелов

Фото иллюстративное: ГСЧС

В Херсонской области 16 июля в результате российских обстрелов по разным видам вооружения получили ранения шесть мирных жителей

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .

16 июля 2026 года армия РФ совершала обстрелы населенных пунктов Херсонщины с помощью авиации, ствольной артиллерии и дронов.

По состоянию на 17.30 зафиксировано, что от последствий российской агрессии пострадали шесть мирных жителей.

По данным прокуратуры, в результате российских атак получили ранения по одному человеку в Никольском и Красносельском и четыре жителя Херсона. Один из травмированных в Херсоне – сотрудник медучреждения.

Кроме того, повреждения получили многоквартирные дома, учебное заведение, автомобиль скорой помощи, мопед и легковой автотранспорт.

В областной прокуратуре начали досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, что на протяжении 14 июля 2026 года армия РФ совершала обстрелы Херсонщины ствольной артиллерией и дронами.