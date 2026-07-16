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16 июля 2026, 17:50

В Киеве разоблачили многомиллионное хищение в Киевпасстрансе

16 июля 2026, 17:50
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Фото: Национальная полиция
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В Киеве правоохранители разоблачили схему хищения средств на закупках для Киевпасстранса. Речь идет об убытках почти на 10 миллионов

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Организатором схемы оказался начальник обособленного подразделения КП "Киевпасстранс" "Служба колеи". Он сделал так, чтобы победу в тендерных процедурах одерживало заранее определенное общество-поставщик.

Чиновник определял необходимость приобретения рельсов и строительных материалов, согласовывал их технические характеристики, заключал договоры, принимал поставленную продукцию и обеспечивал ее оплату за счет бюджетных средств.

В схему он также привлек начальницу отдела мониторинга стоимости товаров, работ и услуг коммунального предприятия и руководителя компании-поставщика. В результате Киеву нанесли ущерб более чем на 9,6 миллиона гривен.

Участникам схемы грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, ранее майор ВСУ в Сумской области незаконно присвоил 1,7 млн грн из-за "боевых" выплат. Офицер обвиняется в злоупотреблении служебным положением, что повлекло тяжкие последствия. Санкция статьи предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы.

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