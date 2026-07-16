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16 июля 2026, 18:35

Записали как СЗЧ, а тело обнаружили без головы: семья погибшего пилота БпЛА заявила о вероятном убийстве

16 июля 2026, 18:35
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Фото из открытых источников
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Семья 33-летнего младшего сержанта Марьяна Пенкальского, пилота БпЛА 503 отдельного батальона морской пехоты, считает, что его могли убить. При этом его военная часть оформила его исчезновение как самовольное оставление части

Об этом сообщает ZAXID.NET, передает RegioNews.

Марьян Пенкальский исчез в ночь на 19 декабря 2024 года вблизи Доброполья Донецкой области. Командование сообщило его жене, что он скрылся с оружием и автомобилем. Однако уже в январе 2025 года в нескольких километрах от места дислокации подразделения нашли его тело.

Семье сообщили, что тело обнаружили без головы, шеи и внутренних органов, с руками, заведенными за спину. При этом судебно-медицинская экспертиза также установила, что часть останков семье не была передана для захоронения.

Жена погибшего Ирина Пенкальская, ее адвокат Татьяна Садовская и собратья Марьяна считают, что военного могли убить.

"Я с ним прослужил довольно долго. Основания считать, что Марьян мог совершить самоубийство, нет ни одного. Он наоборот радовался тому, что у него родился третий ребенок. Считаю, что это убийство", - говорит товарищ Марьяна по службе.

Он добавил, что шапка Марьяна лежала рядом с телом и была прострелена: входное отверстие на лбу, выходное – на затылке. Он отметил, что голову от тела могли отделить звери, поскольку оно лежало в посадке полтора месяца. Однако в версию с самовольным оставлением части товарищ Марьяна по службе не верит.

"Думаю, что это свои. Но оснований я не знаю, потому что он мне всегда рассказывал, что у него все хорошо, конфликтов ни с кем нет. Я не знаю, за что и почему. В части его очень хвалили. Когда позвонили, говорили, что он очень классный военный был, выполнял все задания. У него не было проблем на службе", – говорит жена Марьяна.

Адвокат не исключает и другую версию о том, что оператора беспилотника могли уничтожить враги. Она отметила, что не исключает, что убийство могли совершить вражеские диверсанты.

Командир Марьяна отметил, что тот был ответственным человеком. Он объявил его в СОЧ после поисков, но в версию с самоубийством он не верит.

Правоохранители возбудили уголовное производство по статье об умышленном убийстве. Однако, по словам адвоката, следствие саботируется. По ее мнению, ряд необходимых следственных действий не выполнили даже спустя более года после гибели военного.

Напомним, что также устанавливается обстоятельства смерти военного офицера. В воскресенье, 28 июня, мёртвым обнаружили командира 154-й отдельной механизированной бригады ВСУ Владимира Кононникова.

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