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16 июля 2026, 19:30

15 лет за решеткой: СБУ разоблачила диверсантов, которые жгли объекты "Укрзализныци" на Житомирщине

16 июля 2026, 19:30
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Фото6 СБУ
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По доказательной базе следователей Службы безопасности по 15 лет заключения с конфискацией имущества получили еще два агента РФ, которых СБУ разоблачила в январе 2025 года на поджогах объектов Укрзализныци в Житомирской области

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews .

Как выяснило расследование, основными "целями" злоумышленников являлись релейные шкафы сигнальных установок на линиях железнодорожного сообщения региона.

Установлено, что диверсии совершили двое наркозависимых из Бердичева, попавших в поле зрения рашистов при поиске "легких заработков" в Телеграмм-каналах.

По заказу врага агентурная пара пыталась вывести из строя транспортную логистику железнодорожных перевозок между несколькими регионами.

Для этого злоумышленники разведали локацию релейного шкафа, а затем подожгли его с помощью воспламеняющейся смеси.

Кроме этого, агенты провели видеофиксацию возгорания на камеру смартфона для "отчетности" перед куратором из РФ.

Сотрудники СБУ задержали агентов "по горячим следам". Во время обысков у них изъяты средства поджога и мобильные телефоны с поличным в пользу страны-агрессора.

По материалам следователей Службы безопасности суд признал обоих задержанных виновными по ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная в условиях военного положения).

Напомним, что по материалам СБУ 15 лет за решеткой проведет агент ФСБ, корректировавший удары РФ по Днепру и занимавшийся поджогами объектов Укрзализныци.

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