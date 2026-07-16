Ночная атака на Киев: у 16-летнего парня ампутирована рука, среди погибших – его отец
В результате ночного баллистического удара РФ по Киеву получил тяжелые травмы 16-летний подросток
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу прокуратуры.
У парня диагностировали переломы и травматическую ампутацию руки, один из двух погибших – его отец.
Под атакой врага оказались Дарницкий и Святошинский районы города. Повреждены офисные здания, склады, припаркованные рядом автомобили и окна дома.
Напомним, в ночь на 16 июля российские войска нанесли удар по Киеву. В результате атаки погибли два человека, еще шестеро получили ранения. Спасатели ликвидировали пожары в двух районах города.
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